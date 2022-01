Cheslie Kryst, il giallo dell'ex Miss America: si uccide a New York gettandosi da un grattacielo

Mistero negli Usa. Cheslie Kryst, Miss America nel 2019, è morta a 30 anni. La donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell'edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell'edificio da 60 piani, era da sola - secondo quanto riportato dai media americani - quando si è lanciata nel vuoto.

L'ultima volta che è stata vista era al 29mo piano. In un bigliettino trovato nel suo appartamento, Kryst ha scritto di lasciare tutti i suoi averi alla madre senza però spiegare il motivo del suo gesto.

Cheslie Kryst, who won the Miss USA crown in 2019, is dead after a Sunday morning fall from her high-rise home in New York City ... TMZ has confirmed. https://t.co/q8qudH8Jlx

