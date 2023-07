Avvocata con due lauree si trasferisce in Cile e fa la cameriera: «Non c'è niente di male, ogni lavoro merita rispetto»

La mancanza di opportunità nel loro campo di studio, il cambiamento degli interessi o le necessità finanziarie sono solo alcuni dei motivi per cui molte persone finiscono per lavorare in lavori per i quali non erano preparate. Ne è la prova una giovane avvocata con due lauree magistrali che ha finito per trovare un impiego ben diverso da qello per il quale si era preparata: oggi fa la cameriera, e non è per niente amareggiata da come sono andate le cose.

Yanira Ayvar ha condiviso la sua esperienza di vita su TikTok per rispondere a quanti la criticavano per aver messo da parte la carriera per la quale aveva studiato ed essersi messa a fare la cameriera in un altro Paese. A quanto pare, come spiega in un video, Ayvar aveva sempre avuto una vita pianificata e credeva che avrebbe terminato gli studi in Spagna, dove è nata, ma la vita ha avuto in serbo per lei un percorso diverso. A causa dei colpi di scena del destino, è finita a vivere con il suo compagno in Cile. Quando la relazione è arrivata al capolinea, lei ha scelto di restare lì. Grazie al contributo dei suoi genitori, ha potuto portare a termine il percorso di studi, ma allo stesso tempo ha cercato un modo di mantenersi autonomamente. «Ho trovato lavoro come cameriera e la verità è che ho scoperto che mi piaceva, non pensavo di poter guadagnare così tanto», spiega.

Fare la cameriera le ha permesso di rendersi indipendente, affittare un appartamento nella zona che le piaceva e continuare gli studi senza l'aiuto dei genitori: «Sapevo che a quel tempo volevo fare la cameriera perché mi ha aiutato a completare gli studi, ma sapevo anche che in futuro avrei esercitato la professione di avvocato. Questo non è mai cambiato», dice. La giovane intanto assicura che «non c'è niente di male a fare la cameriera, non è più o meno che un altro lavoro», puntualizza aggiungendo poi che «qualsiasi lavoro merita rispetto».

I commenti

La storia di Ayvar ha generato su TikTok centinaia di commenti, «Sono un ingegnere e tassista», «La gente non capisce che a volte devi solo vivere la vita e la semplicità di ciò è liberatoria. Non tutto è denaro», «Ognuno è felice a modo suo...complimenti».