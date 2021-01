Bombe a Capitol Hill, l'Fbi pubblica le foto del sospettato

L'FBI ha pubblicato una foto di una persona sospettata di aver piazzato due bombe artigianali nella sede dei comitati nazionali democratici e repubblicani a Washington. Dopo l'assalto al Congresso, proseguono le indagini delle forze dell'ordine per chiarire alcuni aspetti inquietanti sulla vicenda che ha scosso il mondo intero. L'agenzia federale ha chiesto informazioni alle persone per identificare il sospetto che trasporta gli ordigni ma anche per conoscere l'identità degli altri estremisti di destra che hanno occupato per qualche ora Capito Hill. L'FBI nel suo comunicato ha descritto i dispositivi come "ordigni a tubo".

Intanto emerge un altro particolare. Il Pentagono e il Dipartimento di giustizia avrebbero offerto alle forze di polizia che vigilano su Capitol Hill rinforzi, ma l'aiuto sarebbe stato rifiutato. Il Dipartimento alla difesa si sarebbe fatto avanti proponendo l'assistenza degli uomini della Guardia Nazionale tre giorni prima della manifestazione pro-Trump e l'assalto al Congresso. Il Dipartimento di giustizia invece avrebbe offerto l'ausilio degli uomini dell' Fbi.

#FBIWFO is seeking the public's assistance in identifying those who made unlawful entry into U.S. Capitol Building on Jan. 6. If you witnessed unlawful violent actions contact the #FBI at 1-800-CALL-FBI or submit photos/videos at https://t.co/NNj84wkNJP. https://t.co/iSeA3UMeyz pic.twitter.com/TW7fma4QDE

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021