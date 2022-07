Caldo, il corriere Ups barcolla e sviene davanti alla porta di un'abitazione: termometro a 38°

Caldo record anche negli Stati Uniti. La telecamera di sicurezza installata all'ingresso di un'abitazione ha ripreso una scena insolita: un corriere UPS arriva davanti alla porta e si accascia per terra. Il motivo è presto detto: l'elevata temperatura raggiunta a Scottsdale, in Arizona, dove il termometro è arrivato a 38 gradi di caldo record.

Ring doorbell footage captured the moment a UPS delivery driver collapsed on a Scottsdale, Arizona, resident’s front patio amidst extremely high temperatures. pic.twitter.com/db95RGVyZO — NowThis (@nowthisnews) July 19, 2022

Il fattorino Ups barcolla

Nel video si vede il fattorino avvicinarsi al patio barcollando, per poi accasciarsi e restare a terra per degli interminabili secondi. Fortunatamente, dopo poco sembra ritrovare le forze e si rialza, per poi allontanarsi alla volta del furgone sulle sue gambe. Il proprietario di casa, Brian Enriquez, non era in casa al momento del malore, ma non appena scoperto quanto accaduto si è preoccupato di contattare la società di logistica per assicurarsi che il dipendente stesse bene. Da UPS hanno fatto sapere che l'uomo si è rimesso e gli è stata fornita assistenza.

