Bollette da 13mila sterline dopo essere passati al contatore intelligente: choc per una coppia scozzese

Bolletta da capogiro per una coppia di Kilmarnock in Scozia, che si è vista arrivare un conto da 13 mila sterline dopo aver installato un contatore intelligente nella loro casa di quattro stanze. A darne la notizia è il quotidiano Daily Record. Steward e Gayle Neely monitorano costantemente le loro bollette, che di solito per gas ed elettricità si aggirano intorno alle 156 sterline (il mese scorso a 177).

Allibiti i coniugi quando apprendono il conto della bolletta

L'amara scoperta è arrivata lunedì scorso, quando il 54enne Stewart Neely, agente di polizia, ha scoperto che il suo account è passato da 189,99 sterline di credito a 13.037,71 di debito. Il tutto nel giro di una notte. Ma non finisce qui. A lasciare ancora più sconcertato l'intestatario della bolletta è la risposta data dall'operatore telefonico dell'azienda OVO Energy, a cui la famiglia si appoggi, che gli chiede se vuole saldare il conto al telefono.

Alla fine la verità sul caso. «Uno dei funzionari di OVO era entrato accidentalmente nella lettura del gas anzichè in quella dell'elettricità» ha detto la moglie Gayle. L'azienda non ha risolto l'errore fino a quando il Sunday Mail non ha chiesto delucidazioni sul super conto.

Le scuse da parte dell'azienda fornitrice di gas ed energia elettrica

Dall'azienda sono arrivate le scuse e l'account della coppia è stato ricaricato con un credito di 150 sterline come gesto di buona volontà. Stewart ha affermato come il passaggio all'OVO per la fornitura di gas ed elettricità sia arrivato «l'anno scorso dopo che hanno rilevato SSE. Siamo sempre in credito sul nostro conto, ma ho tenuto d'occhio le bollette e l'utilizzo a causa dell'aumento dei costi».

Quando è stata contattata dal Sunday Mail, una portavoce dell'OVO ha detto: «Siamo molto dispiaciuti con i coniugi Neely. Abbiamo corretto l'errore e hanno accettato un importo di buona volontà per l'inconveniente causato».