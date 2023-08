Bimbo di 11 mesi ha già visitato 23 Paesi in tutto il mondo, la mamma: «Non è così difficile viaggiare con un neonato»

È davvero una bella vita per questo bambino.

Il viaggio del bimbo di 11 mesi

«È stato fantastico: puoi vedere ogni piccola parte della sua crescita. È fantastico poter viaggiare solo noi tre», ha aggiunto Lewis. Atlas ha imparato a gattonare mentre era in Svizzera, gli è nato il suo primo dentino in Norvegia e ha iniziato a mangiare cibi solidi in Francia. La famiglia ha visitato anche Italia, San Marino, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, Croazia, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca e Norvegia e altri Paesi ancora. Il viaggio è iniziato in Nuova Zelanda e Singapore. La coppia ha poi acquistato un furgone Fiat Ducato per quasi 14.000 dollari mentre tornava a casa nel Regno Unito per far incontrare ad Atlas i genitori di Lewis. Lewis ha detto che nel camper «c'è molto spazio, poiché ha un bagno con doccia, dieci armadietti per cianfrusaglie, un lavandino e un WC, nonché due tavoli. Atlas è stato in 23 paesi finora e saranno 25 quando finiremo», ha spiegato ancora la madre.

Coppia compra un vecchio furgone Coca-Cola e lo trasforma nella loro (nuova) casa. «Così viviamo felici e senza affitto»

Coppia di veterinari compra ambulanza su ebay e parte in giro per il mondo: «Ci ha riempito il cuore»

La famiglia ha documentato il viaggio sulla propria pagina Instagram, che sperano di mostrare ad Atlas quando sarà più grande. Prima di iniziare il viaggio, i due hanno messo da parte i soldi, vendendo la maggior parte dei loro averi e terminando il contratto di locazione con una casa in affitto. Hanno scelto di viaggiare in modo intelligente e con un budget limitato, spendendo solo circa 4 euro al giorno per il cibo. «Ci siamo limitati a un pasto fuori per destinazione, a parte l’Italia, dove siamo impazziti per tutto il cibo fantastico!», ha precisato la Lewis. Finora, alcune delle loro destinazioni preferite sono state le Alpi francesi e il Lussemburgo. Ma l'Italia è un'altra storia: «Abbiamo amato l'Italia per la sua cultura e tutta la sua storia»