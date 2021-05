Chiamano il bebè Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl: nome troppo difficile, a casa viene soprannominato "Consonante"

Gli hanno dato un nome così difficile da pronunciare che alla fine in casa lo hanno soprannominato “Consonant” (Consonante). Il bebè, nato nella città di Carmen, nel Sud delle Filippine, si chiama Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl Mampuan Buscato. A decidere il nome, secondo quanto racconta lui stesso alla trasmissione “24Oras” del canale Gma News, è stato il nonno, Raugyl Ferolin Estrera.

Sin da subito, non solo in casa si sono resi conto della complessità a scriverlo e pronunciarlo. Persino il personale pubblico che ha realizzato il certificato di nascita ha dovuto ristampare il documento per diversi errori che erano stati commessi.

Il nonno ha spiegato che Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl è un nome realizzato combinando alcune lettere dei nomi della famiglia (i genitori Geraldine e Lhyrlon e i nonni Joralyn e Raugyl). Una volta che “Consonant” avrà imparato a leggere e scrivere gli sarà insegnato anche come si scrive il suo nome. “Gli spiegheremo l’origine”, commenta il nonno. E, di sicuro, una voltà grande il piccolo andrà a chiedere conto del perché di un nome così complesso.