Attentato di matrice islamica alla messa dell'Avvento, 4 morti e 40 feriti nelle Filippine, choc in Vaticano

Mentre il Papa da Santa Marta siglava un patto con l'Islam e le altre grandi religioni per il clima, nelle Filippine un attentato di matrice islamica ha ucciso quattro persone e fatto almeno quaranta feriti durante la prima messa del periodi di Avvento in una zona da sempre squassata da un conflitto strisciante religioso. L'esplosione è avvenuta mentre si stava celebrando nella palestra dell'Università statale di Mindanao, a Marawi, la più grande città musulmana del paese.

Per il capo della polizia regionale Allan Nobleza non ci sarebbero dubbi sulla natura di questo ennesimo attentato anche se non è ben chiaro che a provocare la tragedia sia stato un ordigno artigianale o una granata.

In una dichiarazione, il presidente filippino Ferdinand Marcos ha condannato fermamente «gli atti insensati e particolarmente odiosi perpetrati da terroristi stranieri». L'Università statale di Mindanao si è detta "solidale" con la comunità cristiana e le vittime della trag3edia, sospendendo le lezioni nel campus. Le foto pubblicate sulla pagina Facebook del governo regionale mostrano sedie di plastica rovesciate e macerie intorno a una macchia nera di sangue sul pavimento della palestra dove si svolgeva la messa.

Dal suo letto d'ospedale, Chris Honculado, uno studente di 21 anni, ha raccontato all'AFP che l'esplosione è avvenuta dalla prima lettura della Bibbia alla messa del mattino. «L'esplosione è stata molto improvvisa e tutti hanno iniziato a correre. Quando ho guardato dietro di me, la gente giaceva a terra. Non sapevamo cosa fosse successo, tutto è andato molto velocemente».

Il sindaco di Marawi, Majul Gandamra, ha esortato i membri delle comunità musulmana e cristiana a rimanere uniti. «La nostra città è stata a lungo un simbolo di convivenza pacifica e armonia, e non permetteremo che tali atti di violenza eclissano il nostro impegno collettivo per la pace e l'unità».

L'attentato è avvenuto dopo un attacco aereo dell'esercito filippino che due giorni fa ha ucciso 11 militanti islamisti dell'organizzazione Dawlah Islamiya-Philippine a Mindanao. Allan Nobleza ha chiarito che la polizia sta indagando per determinare con certezza se l'attacco di oggi sia legato a questa operazione militare. L'esercito ha fatto sapere che da tempo l'organizzazione islamista ha pianificato di organizzare attacchi ovunque.

Nel 2014 Manila ha firmato un patto con il più grande gruppo autonomista del paese, il Fronte di Liberazione Nazionale, ponendo così fine ad una sanguinosa insurrezione armata, tuttavia rimangono ancora gruppi musulmani contrari all'accordo di pace, compresi i militanti estremisti che hanno giurato fedeltà al gruppo Stato Islamico (ISIS).

