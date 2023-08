Battaglione Azov torna a combattere in Ucraina: il ruolo a Mariupol, lo scambio con i prigionieri (e le paure di Mosca)

Il battaglione Azov è tornato al fronte in Ucraina ed è già impegnato in combattimenti: lo ha dichiarato oggi il capo del dipartimento di pianificazione della Guardia Nazionale, Mykola Urshalovych, come riporta l'emittente statale Suspilne. I soldati di Azov, ha precisato, hanno iniziato a svolgere missioni di combattimento nell'area della foresta di Serebryanske, nella regione di Lugansk. I comandanti del battaglione erano rientrati l'8 luglio in Ucraina da Istanbul dopo la prigionia in Russia e 300 giorni trascorsi in Turchia in base agli accordi dello scambio di prigionieri con Mosca.

Cos'è il battaglione Azov

La Brigata d'Assalto di Azovè una formazione della Guardia Nazionale dell'Ucraina con sede a Mariupol, nella regione costiera del Mar d'Azov, da cui deriva il suo nome. È stato fondato nel maggio 2014 sotto il nome di «Battaglione Azov». Si tratta di corpo paramilitare composto da volontari nato per combattere le forze filo-russe nella guerra nel Donbass.

Fu formalmente incorporato nella Guardia Nazionale l'11 novembre 2014 e rinominato il Distaccamento Operazioni Speciali «Azov». Nel febbraio 2023, il Ministero degli Interni ucraino annunciò che Azov sarebbe stata ampliata come brigata della nuova Guardia d'Offensiva.

L'unità ha suscitato polemiche sulla sua associazione iniziale e presumibilmente continuata con gruppi di estrema destra e con l'ideologia neo-nazista, l'uso di simboli controversi legati al nazismo e le prime accuse che i membri dell'unità avessero partecipato a violazioni dei diritti umani. Alcuni esperti hanno criticato il ruolo del reggimento all'interno del più ampio Movimento Azov, un gruppo politico composto da veterani e organizzazioni legate ad Azov, e le sue possibili ambizioni politiche di estrema destra, nonostante le affermazioni di depoliticizzazione del reggimento. Altri sostengono che il reggimento si sia evoluto, temperando i suoi sostenitori neonazisti e di estrema destra, diventando parte della Guardia Nazionale.Il reggimento di Azov è stato un tema ricorrente della propaganda russa.L'unità è stata designata un gruppo terroristico dalla Russia dall'agosto 2022.

Il ruolo a Mariupol

La dimensione del reggimento era stimata intorno ai 2.500 combattenti nel 2017 e intorno ai 900 nel 2022. La maggior parte dei membri dell'unità sono di lingua russa provenienti da regioni di lingua russa dell'Ucraina. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, il reggimento ricevette una rinnovata attenzione, poiché una delle ragioni addotte dal presidente russo Vladimir Putin per l'invasione era la «denazificazione» dell'Ucraina, per rimuovere il presunto controllo del paese da parte di forze di estrema destra come Azov. Durante l'assedio di Mariupol, il reggimento giocò un ruolo di primo piano nella difesa della città e fece la sua ultima posizione presso l'acciaieria di Azovstal. L'assedio terminò quando un numero significativo di combattenti del reggimento, incluso il suo comandante, Denys Prokopenko, si arrese alle forze russe su ordine dell'alto comando ucraino.