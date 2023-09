Gerardo (bambino orfano) compie 11 anni e mette da parte 10 euro per la sua festa di compleanno. Tutto il paese gli fa una sorpresa

Per i suoi 11 anni non ci sarebbe stata nessuna festa di compleanno in grande stile, a malapena una torta per soffiare sulle candeline ed esprimere un desiderio. Ma grazie al senso di comunità dei suoi vicini di casa, quella che avrebbe dovuto essere una giornata forse ancora più malinconica delle altre per Gerardo, che non ha più la mamma e il papà e vive con i nonni, si è trasformata in una data da ricordare per sempre.

La festa per Gerardo

Il bambino cresce circondanto dall'amore dei nonni, ma con scarse disponibilità economiche, a Torreón, città nello stato messicano di Coahuila. Nonostante le difficoltà davanti alle quali si è ritrovato sin dalla più tenera età, Gerado è un giovane determinato, e per il giorno del suo compleanno aveva risparmiato 200 pesos (poco più di 10 euro) per organizzzare una modestissima festa con pochi amici.

Proprio la mamma di uno dei suoi compagni di classe è stata l'artefice di un'ondata di affetto collettivo che ha travolto il bambino, regalandogli una festa indimenticabile.

L'appello social

La donna ha pubblicato su un gruppo Facebook di compravendita locale un post in cui ha condiviso la foto del cortile di casa dei nonni di Gerardo e l'invito scritto a mano su un foglio di carta che il bambino aveva consegnato a suo figlio. Nel post ha scritto: «Lui è un compagno di scuola di mio figlio, gli ha dato questo invito per festeggiare insieme il suo compleanno. Il bambino non ha papà, vive con i nonni e non hanno risorse per fare una festa. Molto emozionato ha detto a mio figlio che aveva già raccolto 200 pesos per fare la sua festa». Poi l'idea che tocca i cuori: «Invitiamo tutta la comunità per rendere possibile la festa per gli 11 anni di Gerardo, e tutti potrebbero portargli un regalo. Io gli ho già comprato la torta e gi ho preparato le gelatine. Portate quello che volete».

L'ondata di affetto

In un batter d'occhio il post ha raggiunto centinaia di membri della comunità di Torreón, e il cortile della sua casa si è trasformato nella ocation perfetta per una vera e propria festa di paese. C'è chi gli ha portato dolci, chi palloncini e decorazioni, moltissimi giochi e, soprattutto, tantissimo affetto. A rendere l'atmosfera ancora più gioiosa ci ha pensato una band musicale, che si è offferta di suonare in onore di Gerardo.

Le foto della festa sono state poi pubblicate su Facebook dall'affettuosa mamma del compagno di classe di Gerardo, che ha ringraziato quanti hanno contribuito alla felicità del bambino: «Grazie infinite, Dio benedica tutte le persone che hanno messo il loro granello di sabbia per rendere possibile la festa di Gerardo».