Royal baby, per Meghan Markle un look da migliaia di euro

Un candido abito Givenchy (uno dei suoi marchi preferiti) a portafoglio. Tacchi a spillo Manolo Blahnik, perché va bene mostrare le forme del parto, ma anche l'autostima vuole la sua parte. Il tutto completato da accessori preziosi, collana d'oro con pendenti turchesi e orecchini di diamanti. Meghan Markle continua a sfoggiare i suoi gusti costosi in fatto di moda, anche - e soprattutto - da neomamma. Dopo la fatica del parto nessuno si sente di criticarla: fatto sta che in totale per il look con cui ha presentato il suo Archie Harrison agli occhi del mondo, la bella Duchessa del Sussex ha speso la bellezza di quasi seimila euro.Facendo un po' di conti in tasca, l'abito sul sito ufficiale della maison costa 2190 euro, e le scarpe circa 600. Per quanto riguarda i gioieli, la collana di Jennifer Meyer si aggira intorno ai 700 euro e gli orecchini oltre i duemila. Nessuno si stupisce perché tutti ricordano l'outfit milionario che Meghan scelse per le foto ufficiali di fidanzamento con il suo Harry. E chissà, a questo punto, cosa indosserà il royal baby non appena le tutine da neonato gli staranno troppo strette.