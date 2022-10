Alessia Piperno, rivolta nel carcere di Evin dove è detenuta: 4 morti e 61 feriti dopo un incendio

Quattro detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti in seguito all'incendio scoppiato ieri nel carcere di Evin, in Iran. Lo ha comunicato l'autorità giudiziaria iraniana, come riportano i media internazionali. La prigione è la stessa dove è detenuta Alessia Piperno, reclusa dal 28 settembre dopo il suo arresto.

La Farnesina si è subito attivata per avere notizie di Alessia Piperno. Dal ministero fanno sapere che la situazione viene monitorata costantemente. La ragazza, comunque, è ancora detenuta a Evin, ma dovrebbe trovarsi in un'ala non coinvolta dal rogo. Alcuni attivisti iraniani che hanno ripreso le immagini, però, danno notizie opposte: sarebbero andati a fuoco i reparti dei prigionieri e delle prigioniere politiche, l'edificio culturale e il reparto di coloro che hanno commesso reati finanziari. «Tutti i prigionieri sono in pericolo», scrive in un tweet un attivista.

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022

La rivolta è scoppiata nelle aree 7 e 8 del carcere: quelle destinate ai prigionieri politici. Alessia, fortunatamente, si trova nella sezione femminile. Secondo l'Irna, durante gli scontri e l'incendio di ieri, alcuni prigionieri hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati. I quattro detenuti sono morti per aver inalato il fumo provocato all'incendio scoppiato ieri, in seguito a una rivolta, ha reso noto Mizan, l'autorità giudiziaria, aggiungendo che dei 61 feriti 4 sono gravi, mentre circa 70 altri detenuti sono stati tratti in salvo.