Tragedia al mercatino in piazza: crolla l'albero di Natale, donna muore schiacciata

Orribile tragedia al mercatino natalizio in piazza. Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite in seguito alla caduta dell'albero di Natale che era stato allestito a Audenarde, cittadina situata nel Nord-Est del Belgio, nella regione delle Fiandre, nei pressi del mercatino allestito per le festività. L'incidente è avvenuto ieri sera verso le 19 ed è stato causato dal forte vento che soffiava sulla zona e da un ancoraggio al suolo dell'abete, alto 20 metri, che evidentemente non è stato sufficiente a garantirne la stabilità in condizioni meteo difficili.

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis (@koengodderis) December 22, 2023

Chi è la vittima

La vittima è una donna di 63 anni di Audenarde che si trovava lì per visitare il mercatino di Natale che dopo l'incidente è stato definitivamente chiuso.