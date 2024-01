Mancano viti su un'ala dell'aereo di linea diretto a New York, un passeggero se ne accorge: volo cancellato

A causa della mancanza di 4 viti sull'ala sinistra di un'Airbus 330-300 diretto da Manchester a New York, il volo è stato cancellato poco prima del decollo. Ed è stato un passeggero a fare l'allarme.

La vicenda

Si chiama Phil Hardy, ha 41 anni e lo scorso 15 gennaio ha evitato una possibile tragedia sul volo VS127 della Virgin Atlantic, diretto da Manchester a New York. Poco prima del decollo, infatti, l'uomo ha notato la mancanza di 4 viti su un pannello dell'ala sinistra a ridosso della fusoliera dell'aereo.

Quel pannello, proprio sotto il finestrino del passeggero, è fissato con 119 viti e quindi la mancanza di 4 di esse, ha poi detto la compagnia del magnate Richard Branson, non avrebbe causato alcun problema. Il che è più che probabile, anche se poi la Virgin ha deciso di tenere a terra il bireattore per effettuare controlli.

Preoccupato, Hardy ha deciso di avvertire il personale di bordo. «Ho pensato che fosse meglio parlarne con un assistente di volo», ha detto Hardy all'agenzia "Kennedy News", che lo ha intervistato dopo l'accaduto.

In realtà, come sottolineato dalla compagnia aerea, la mancanza di quelle 4 viti non avrebbe influito sulla sicurezza dell'aereo, in quanto il pannello in questione serve soprattutto per migliorare le prestazioni aerodinamiche del velivolo. Come riportato sul "The Independent", infatti, i pannelli alari di un Airbus A330 sarebbero dotati di 119 elementi di fissaggio, motivo per cui l'assenza di quattro bulloni non avrebbe influito «sull’integrità strutturale o sulla capacità di carico dell’ala», garantendo un utilizzo corretto e sicuro dell'aeroplano.

A commentare la vicenda anche un portavoce di Virgin Atlantic, che avrebbe rassicurato i passeggeri sullo stato dell'aereo: «La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità e questa non è stata compromessa in nessun momento. Lavoriamo sempre ben al di sopra degli standard di sicurezza del settore e l’aereo è ora di nuovo in servizio. Vorremmo scusarci con i nostri clienti per il ritardo nei loro viaggi». Nonostante ciò, il volo è stato cancellato per consentire ulteriori controlli di manutenzione tecnica.