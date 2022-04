C'è la mano di Roman Abramovich dietro la storia a lieto fine di un bambino ucraino deportato in Russia. La nonna lo ha cercato disperatamente e grazie all'aiuto dell'oligarca russo, molto vicino al presidente Vladimir Putin, è riuscita a trovarlo. Una vicenda raccontata dal Financial Times, che ha raccolto informazioni tra Kiev, Varsavia e Riga.

Ilya, 10 anni, portato in Russia con la forza

Il piccolo Ilya, 10 anni, rimasto orfano della madre, è stato portato in territorio russo con la forza. La nonna, Elena Matvienko, cittadina ucraina di 63 anni, ha mosso mari e monti per riportare a casa il nipote. Fino a che non è stata aiutata proprio dall'ex proprietario del Chelsea Football Club: «Era molto vicino a noi», ha detto la donna riferendosi ad Abramovich. Alla fine di questa odissea, Elena è andata in Russia a riprendersi il bambino rapito dai soldati di Mosca grazie all'intervento decisivo del miliardario amico del Cremlino.

L'odissea della nonna di Ilya

Ilya, dieci anni, della città ucraina di Mariupol, era sdraiato su un letto con la gamba ingessata, rispondendo alle domande poste da un giornalista della televisione locale. Nella clip, il ragazzo ha raccontato come sua madre fosse morta a causa di un attacco aereo. La notizia ha portato Matvienko in un'odissea dall'Ucraina a Mosca - «nella bocca del lupo», come ha detto in una telefonata - e poi a Donetsk. Il viaggio è stato coordinato da funzionari ucraini e russi, nonché da Roman Abramovich. Il Financial Times ha ripercorso i viaggi di due famiglie che hanno recuperato bambini rimasti orfani durante i combattimenti a Mariupol e poi si sono trasferiti negli ospedali del territorio controllato dai russi. Matvienko si è riunita questa settimana con Ilya mentre anche Kira Obedinskaya, 12 anni, è tornata con la sua famiglia.

La presenza di Abramovich

Il viaggio di Matvienko a Donetsk per recuperare suo nipote è stato arduo. «È stato necessario schierare molti veicoli, perché è stato consigliato di tenere Ilya sdraiato», ha detto al Financial Times. Ritornando via Mosca, si sono fermati in una proprietà di Abramovich, che «ci ha aiutato molto», ha detto, così come le squadre ucraine e russe. Una persona che conosceva il coinvolgimento di Abramovich ha ammesso come l'oligarca abbia incontrato Matvienko a Kiev e abbia accettato di aiutarla a trovare suo nipote. Un portavoce di Abramovich non ha risposto a una richiesta di commento sul suo coinvolgimento in eventuali evacuazioni.