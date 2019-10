Whirlpool a Napoli, il ministro: «Ritirata la procedura di cessione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «È un primo passo che sicuramente ci consente di risederci a un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento», ha detto il ministro in un video su«In queste ore - ha spiegato Patuanelli - l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione. Su questa vertenza il governo ci ha messo la faccia e abbiamo ottenuto un importante risultato. Ora ci sono le condizioni per sederci a un tavolo con le parti sociali per provare a trovare una soluzione industriale anche con un impegno del governo per lo stabilimento. Era un primo passo fondamentale altrimentiavrebbe comportato o la cessione a un'altra attività industriale che era difficile da accettare o a una procedura di licenziamento collettivo. L'abbiamo ottenuto - ha concluso - grazie all'impegno dei lavoratori, alla loro compattezza e alla loro manifesta volontà di lavorare in quello stabilimento. È un primo passo ma era fondamentale farlo».E ancora, il ministro ha spiegato come «questa revoca fa sì che ci sia una possibilità di ricominciare a produrre nello stabilimento di Napoli». «In questo momento si ricomincia a produrre con le stesse condizioni di prima e credo che adesso ci siano le condizioni per risiedersi a un tavolo con l'impresa e le parti sociali», ha aggiunto Patuanelli, ringraziando «le sigle sindacali, che si sono molto adoperate insieme al governo e ai lavoratori». Patuanelli ha quindi sottolineato che «è stata fatta una buona squadra che ha convinto Whirlpool a recedere».