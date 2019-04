Vodafone, accordo su 1.130 esuberi: ecco come verrà gestita la crisi

Vodafone ha chiuso nella notte, dopo due giorni di contrattazione con i sindacati, l'accordo per gestire i preannunciati 1.130 esuberi a tempo pieno. «Siamo soddisfatti, è stata trovata una soluzione condivisa non traumatica» commenta Alessandro Faraoni, segretario generale della Fistel Cisl di Roma e Lazio. Gli esuberi saranno gestiti attraverso la solidarietà per 4.680 persone (su circa 6.600) - al 25% per i call center e al 5% per il resto dell'azienda per un anno e 6 mesi - escludendo dallo strumento le aree che interessano il 5G per le quali sono anzi previste 300 nuove assunzioni. Le parti, prevede l'accordo, si dovranno incontrare ogni 6 mesi per fare il punto sulla situazione.



Un altro punto forte dell'accordo, spiega il sindacalista, è la riqualificazione professionale e la mobilità volontaria per circa 550 persone (516 del gruppo e 54 impiegati nei negozi).

