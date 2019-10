Statali, aumenti di 90 euro al mese: la manovra per il pubblico impiego fino al 2021

Statali , in busta paga aumenti fino 90 euro lordi in più al mese. Lo stanziamento per il pubblico impiego che sarebbe stato inserito in manovra permetterebbe incrementi in busta paga di 90 euro lordi al mese. Questa, secondo fonti di Governo, la stima del rialzo medio a regime per i dipendenti pubblici. La nuova dote messa a bilancio porterebbe infatti il totale delle risorse da 1,8 a circa 3,2 miliardi, disponibili dal 2021. Il contratto infatti copre il triennio che va dal 2019 al 2021.

TASSA SULLA FORTUNA

Salta l'aumento della cosiddetta tassa sulla fortuna, prevista nelle prime bozze del decreto fiscale collegato alla manovra, e al suo posto arriva un rincaro del prelievo erariale unico applicato su slot e Vlt, per quasi mezzo miliardo: 498,9 milioni nel 2020 che salgono a 524,7 dal 2021. Nell'ultima bozza del provvedimento non compare più l'innalzamento della tassazione sulle vincite sopra i 500 euro dal 12% al 15%. C'è invece un intervento sul Preu che scatterà da febbraio portando al 23% il prelievo sulle Awp e al 9% quello sulle Vlt.



SCUOLA GUIDA

Sulle lezioni di scuola guida, comprese quelle di volo e nautico, ma anche sulle attività didattiche di contenuto specialistico si applicherà l'Iva al 22%. Rimane esente l'insegnamento legato alla scuola e all'università, come ad esempio le lezioni private di ripetizione. Lo prevede la bozza del decreto fiscale in un articolo che adegua la normativa italiana ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue. La novità scatta dal gennaio 2020 e nella relazione tecnica viene considerato un recupero Iva pari a 66 milioni l'anno.

