Reddito cittadinanza, la grande fuga: crollano domande (-65% in due mesi) e famiglie con il sussidio

Prosegue inesorabile la fuga dal reddito di cittadinanza, dopo la stretta avviata dal governo Meloni con la legge di Bilancio. In drastico calo le richieste per il sussidio, che nei primi due mesi di quest’anno sono state in tutto 90 mila, ovvero un terzo in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 (-65%). Risultato, oggi il reddito di cittadinanza arriva a 900 mila famiglie (un milione al lordo di quelle che ricevono la pensione di cittadinanza).

Reddito di cittadinanza, a febbraio crollo del numero di famiglie con il sussidio: ora sono un milione