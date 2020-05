«Recovery fund da 500 miliardi, la maggior parte a fondo perduto»

Un Recovery fund da 500 miliardi di euro, attivo fino al 2022, costituito per la maggior parte di sovvenzioni a fondo perduto, in aggiunta ad un bilancio europeo da circa 1.000 miliardi: queste le cifre della proposta che la Commissione Ue presenterà mercoledì, secondo quanto rivela Martin Selmayr, rappresentante della Commissione in Austria, in un'intervista all'agenzia di stampa austriaca. Selmayr spiega che la ripartizione di prestiti e sovvenzioni ancora non è definitiva, ma a fondo perduto dovrebbe andare il 60% o 70%.

