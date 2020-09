Poste italiane, multa da 5 milioni, l'Antitrust: «Pubblicità ingannevole sulle raccomandate»

Multa da 5 milioni di euro per Poste italiane. L'Antitrust ha inflitto a Poste Italiane una sanzione che equivale al massimo consentito dalla legge anche se non deterrente in rapporto al fatturato del gruppo pari nel 2019 a 3,492 miliardi di euro, «per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate».



Maximulta alle Poste

Ultimo aggiornamento: 09:31

