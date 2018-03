Padoan: «Per la Commissione Ue l'Italia è un elemento di incertezza»

«Nel presentare la situazione dell'Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l'Italia come elemento di incertezza». Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin.



Il minitro ha poi spiegato che tutti all'Eurogruppo e all'Ecofin gli

hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli

ho detto "non lo so"», ha aggiunto Padoan a chi gli chiedeva se i colleghi fossero preoccupati della situazione italiana post voto. «Gli ho presentato tutte le opzioni», proseguito il ministro.

«In questi 2 giorni ho incontrato Dombrovskis, Moscovici e Centeno per informarli del lavoro che in Italia stiamo facendo sulla scrittura di un documento di quadro macro tendenziale e del fatto che implicitamente, finché non ci sarà un nuovo governo, la Commissione deve attendere l'invio del documento programmatico che è compito nuovo governo redigere. La Commissione si è dimostrata aperta e paziente ad attendere questo passaggio ulteriore», ha poi affermato il ministro dell'economia.

«Penso che il Pd debba prendere atto dei risultati, cosa che mi pare abbia fatto, e collocarsi all'opposizione. Ci sono altri partiti che hanno vinto e credo sia nel gioco democratico offrire una soluzione di governo al paese», ha popi sostenuto Padoan.