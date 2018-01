Niente rate del mutuo per un anno: ecco chi potrà richiedere la sospensione del pagamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente rate del mutuo alle famiglie in difficoltà. Fino al 31 luglio 2018 alcune famiglie, per 12 mesi, potranno non pagare le rate del loro mutuo, se in difficoltà economiche. A comunicarlo è l'Abi, che ha firmato la proroga dell'accordo con le associazioni dei consumatori relativo alla "sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie".Nel 2017 sono state 16.642 le famiglie che hanno usufruito di questo vantaggio. La moratoria prevede che entro il 31 luglio 2018 si possa fare richiesta di sospendere le rate del mutuo per un anno, nel caso in cui nel precedenti 2 anni alla richiesta siano sopravvenute le seguenti condizioni: perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc, morte, handicap grave o condizione di non autosufficienza, sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.