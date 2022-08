Twiga, quanto vale il locale di Briatore: incassi da oltre 4 milioni di euro

Il Twiga è lo stabilimento balneare di cui si parla di più in questi giorni. Il lido di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta è il locale simbolo della movida della Versilia. Acquistato oltre 20 anni fa, e gestito assieme a Daniela Santanchè è diventato in poco tempo un marchio di lusso internazionale. Oggi il Twiga Beach Club ha sedi in tutto il mondo, tra cui a Londra e Montecarlo. Il locale in Italia ha già riaperto ai turisti italiani e stranieri dopo la tromba d'aria che aveva danneggiato lo stabilimento nei giorni scorsi.

Twiga, quanto vale: l'incasso del 2019

Briatore deve sostenere un costo di circa 17.600 euro all'anno per la concessione. Molto di più, però, gli incassi. L’ultimo dato consultabile risale infatti proprio al 2019 e mostra come Briatore e Santanchè abbiano guadagnato circa 4 milioni di euro dalla gestione annuale del loro stabilimento. Calcolatrice alla mano, stiamo parlando di un valore 227 volte maggiore rispetto all’investimento sostenuto.