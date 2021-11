Tonfo vendite diesel (-63,5%) e benzina (-47%) a ottobre. Bene le “green”, sono il 56,6% del mercato

MILANO - In ottobre è proseguito il declino delle vendite di autovetture DIesel e benzina, la cui fetta di mercato si riduce progressivamente a favore delle ibride ed elettriche. Inoltre, la quota delle auto ibride non ricaricabili (35,8% in ottobre) ha superato, per il quarto mese consecutivo, quella delle autovetture a benzina (26,1%) ed è la più alta del mercato. In particolare, stando a quanto emerge dall’analisi di Anfia dei dati sulle immatricolazioni del mese scorso (-35,7% a 101.015 unità), le autovetture diesel, in calo a ottobre del 63,5%, rappresentano il 17,3% del mercato del mese e il 22,7% di quello dei primi dieci mesi del 2021 (34,1% nello stesso periodo del 2020).

Da inizio anno, le vetture diesel hanno visto ridursi il proprio mercato del 25%. In flessione anche il mercato delle autovetture a benzina, con un -47% a ottobre e -12,3% nei primi dieci mesi. Per contro, le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 56,6% del mercato in ottobre e il 46,9% nei primi dieci mesi, rispettivamente in calo del 3,9% nel mese e in aumento del 97,1% da inizio anno. Le autovetture elettrificate rappresentano il 47,4% del mercato di ottobre e il 37,6% nei primi dieci mesi. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 9,2% del mercato del decimo mese del 2021 e il 9,3% del mercato dei primi dieci mesi.