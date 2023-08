Fed, Powell annuncia: «Inflazione ancora troppo alta, pronti ad alzare i tassi d'interesse»

Fed è pronta ad alzare ulteriormente i tassi di interesse se necessario: lo afferma il presidente Jerome Powell. «Il lavoro della Fed è portare l'inflazione al target del 2% e lo faremo.

Powell ha sottolineato come l'economia non stia rallentando secondo le attese e come questo possa complicare ulteriori progressi verso la riduzione dell'inflazione e dunque rendere necessari ulteriori rialzi. Powell ha tuttavia sottolineato come la Fed si muoverà «seguendo le stelle sotto un cielo nuvoloso», un'immagine per rendere il clima di grande incertezza che caratterizza il quadro macroeconomico.