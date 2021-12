Cambia ancora il Superbonus del 110 per cento. Il limite per poter ottenere l’incentivo fissato a 25 mila euro di Isee per le famiglie proprietarie di case unifamiliari e villette, è destinato a scomparire. Le interlocuzioni tra il governo e la maggioranza sono ancora in corso, ma su questo punto un compromesso sarebbe ormai stato raggiunto. Nella manovra il limite dei 25 mila dell’Isee scomparirà. Così come sarà eliminato anche il vincolo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati