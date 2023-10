Stellantis, la Fiat Panda avrà la piattaforma della nuova C3. L’architettura Smart Car sarà la base di 7 vetture del gruppo

Stellantis prevede di basare sette modelli su una quinta piattaforma a basso costo, ha dichiarato ieri un dirigente della Casa automobilistica, che si prepara a competere con il previsto arrivo di auto elettriche (Ev) cinesi a basso costo in Europa.

Presentando la e-C3, che costa solo 23.300 euro, il responsabile di Stellantis per la piattaforma Smart Car, Renaud Tourte, ha detto che “circa” sette nuove auto in futuro dovrebbero essere basate su questa piattaforma, che è principalmente dedicata ai veicoli elettrici, ma può essere utilizzata anche per produrre versioni con motore a combustione interna. La nuova Citroën e-C3 è basata sulla piattaforma “Smart Car”, aiuterà la Casa automobilistica a vendere auto Ev a prezzi accessibili e ad affrontare le crescenti offerte di Ev cinesi a basso costo, tra cui la Dacia Spring di Renault.

Si tratta di un’architettura derivata dalla CMP di PSA ed è, di fatto, la quinta del Gruppo Stellantis, che in passato aveva affermato di voler produrre i modelli dei suoi 14 marchi su quattro piattaforme: Small, Medium, Large e Frame. Ma per tenere bassi i costi e competere in questo modo con la concorrenza, in particolare cinese ma anche di elettriche low cost come la Dacia Spring, è stato deciso di sfruttare una piattaforma già rodata.

Alla domanda se la nuova Fiat Panda, prevista intorno alla metà del 2024, sarà una di queste, ha risposto che “non è del tutto sciocco pensarlo”. La piattaforma Smart Car è in fase di industrializzazione nello stabilimento di Trnava in Slovacchia, ma potrebbe essere realizzata in altri stabilimenti, in Europa o in Marocco. Con il 90% dei fornitori provenienti da Paesi a basso costo, una diversità ridotta e una tecnologia di batterie più economica proveniente dalla Cina, la piattaforma Smart Car consentirà a Stellantis di ridurre ulteriormente il prezzo della e-C3 fino a 20.000 euro, per la sua versione a corto raggio, ha dichiarato ieri il responsabile di Citroën, Thierry Koskas.