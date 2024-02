Stellantis, dagli azionisti (Exor, Peugeot, governo francese) agli stabilimenti (sei in Italia): come funziona la holding

Stellantis, nata dal matrimonio tra Fca e Psa nel gennaio del 2021, ha un azionariato prevalentemente italo-francese.

Stellantis, Tavares: «Mirafiori e Pomigliano a rischio tagli». Urso: «Partecipazione dello Stato? Si può discutere»

CAPITALE

Il principale azionista di Stellantis è Exor, la holding della famiglia Agnelli, con il 14,2%. Il secondo azionista è Peugeot con il 7,1%, il terzo il governo francese, tramite Bpi, con il 6,1%. Tutti e tre sono azionisti di lungo corso e quindi hanno chiesto e ottenuto, dopo tre anni di possesso delle loro quote, di aumentare i diritti di voto in assemblea: quindi oggi Exor ha il 23,13%, Peugeot l'11,1%. Bpi il 9,6%. Nella prossima assemblea di Stellantis, che si terrà ad Amsterdam il 16 aprile, Exor potrà quindi far valere la nuova quota del 23,13%, i soci francesi insieme arrivano al 20,7%.

CARICHE

Il presidente di Stellantis è John Elkann, che è l'amministratore delegato dell'azionista Exor. Robert Peugeot, che rappresenta Psa, è il vicepresidente. Carlos Tavares è l'amministratore delegato del gruppo.

STABILIMENTI

In Italia si producono circa 750.000 veicoli, i dipendenti sono 43.000 di cui circa 28.500 operai. Gli stabilimenti di assemblaggio sono sei: Mirafiori, Modena, Cassino, Pomigliano, Melfi e Atessa. Sempre in Italia nel 2023 sono stati prodotti 782.000 motori tra Cento, Pratola Serra e Termoli e 715.000 cambi tra Torino, Termoli e Verrone. I veicoli commerciali prodotti ad Atessa, il più grande impianto europeo del settore, sono stati 230.000. In Francia si producono 695.000 veicoli, i dipendenti sono 40.100. Gli stabilimenti di assemblaggio sono cinque Trémery, Metz, Charleville, Mulhouse e Sochaux.