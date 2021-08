La padovana SanyPet (pet food) acquistata dal gruppo francese Codico

PADOVA - Il gruppo francese del pet food Codico ha finalizzato l'acquisizione dell'italiana SanyPet, società̀ di Bagnoli di Sopra specializzata nella produzione e nella commercializzazione di alimenti dietetici e funzionali per cani e gatti. Grazie all'acquisizione nasce un polo europeo specializzato nella dietetica per gli animali da compagnia. Il gruppo, controllato da Bab'in holding, diviene così uno dei maggiori player mondiali in questo segmento di mercato, sul quale è ora presente attraverso diversi marchi, tra i quali Forza10, Legend, Tonivet e Bab'in. Codico è nata nel 1974 commercializzando principalmente zuppe per cani.

A seguito dell'acquisizione di Dominique Senès e del veterinario Yves Biènes nel 1995, il posizionamento dell'azienda si è evoluto nel Sud-Ovest della Francia, offrendo un prodotto super premium di alta gamma. Nel 2016, è stata infine rilevata da un gruppo di investitori privati con una strategia di sviluppo organico e tramite M&A nel lungo periodo. SanyPet, meglio conosciuta con il marchio Forza10, è stata fondata nel 1996 da Sergio Canello, veterinario ed esperto internazionale di patologie legate all'alimentazione.

L'azienda ha all'attivo oltre 30 studi scientifici pubblicati e otto brevetti registrati, con due stabilimenti in Italia e Islanda. Attualmente esporta in più di 20 paesi, tra i quali Stati Uniti e Russia, e si colloca, nel mondo, al quarto posto nella produzione delle diete terapeutiche e al 93/o posto nella classifica dei top player dei produttori di pet food. Con l'acquisizione il Gruppo Codico/SanyPet, con tre stabilimenti, otto marchi commerciali e oltre 100 dipendenti, rafforza quindi ulteriormente la propria struttura, con una forte focalizzazione nella fascia alta del mercato, nella nicchia degli alimenti terapeutici.