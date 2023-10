Rottamazione quater, posso scegliere quali cartelle pagare? E come? Domande e risposte

Rottamazione quater, aggiornate le FAQ relative alle cartelle. Il 5 ottobre la Riscossione ha aggiornato le FAQ rispondendo alle domande frequenti dei contribuenti che hanno aderito alla agevolazione fiscale. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del fatto che il 29 settembre la stessa Riscossione informava coloro che hanno aderito entro il 30 giugno 2023, termine ordinario, alla Definizione agevolata delle cartelle di aver terminato l'invio delle Comunicazione delle somme dovute, ossia i prospetti di riepilogo contenenti: l’esito della richiesta di Rottamazione quater; l’elenco dei debiti “rottamati” l’importo dovuto.

Si può pagare solo alcune cartelle indicate nella comunicazione somme dovute?

Con una faq si domandava se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella comunicazione somme dovute ricevute dalla Riscossione.

Ecco, l'Agenzia della Riscossione dice di sì. Ma vediamo come.

Come fare?

Se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e si vuole pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, c'è a disposizione il servizio ContiTu, nell’area pubblica del sito internet.

Come funziona ContiTu?

Questa consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione. Per farlo bisogna indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta.

E il nuovo piano?

A quel punto, dopo l'ok all'operazione, si riceverà alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate (anche quelli successivi alla decima scadenza, se la soluzione rateale lo prevede).

I restanti debiti?

Viena anche precisato che per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero. Inoltre, per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.