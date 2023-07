In attesa delle notifiche digitali diventa più costoso spedire, e ricevere, pacchi e raccomandate, comprese le notifiche di multe, contravvenzioni, sanzioni, cartelle fiscale. I rincari scattano da oggi, 24 luglio, e Poste chiarisce che si tratta di adeguamenti all'inflazione. Ecco tutte le nuove tariffe.

Luce verde dall'Agicom

La delibera di Agicom che dà luce verde agli aumenti risale a ormai un mese fa, il 27 giugno «considerata l’opportunità di consentire a Poste Italiane il recupero dell’inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre 2023, al fine di perseguire la corrispondenza delle tariffe dei servizi universali con i sottostanti costi di produzione».

Le nuove tariffe per lettere e prioritarie

L’invio tramite posta ordinaria, si legge sul sito delle Poste, all’interno dell’Italia (20 grammi) passa a 1,25 euro da 1,20 euro, mentre per la posta prioritaria in Italia (100 grammi) il costo del francobollo sale da 2,80 a 2,90 euro.

I pacchi

La tariffa per gli invii fino a 3 kg di formato standard sale di 50 centesimi, da 9,40 a 9,90 euro. Un pacco ordinario all’estero vede salire le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. La Zona 1, fino a 1 Kg, (da 24 a 24,80 euro). Pre-accettazione online, Zona 1, fino a 1 Kg: da 23 a 23,80 euro.

La notifica delle multe

Tra le spese più sgradite ecco quelle per la notifica delle multe, ovvero delle violazioni al Codice della Strada. L'importo per invii accettati negli uffici postali fino a 20 grammi passa da da 10,85 a 11,45 euro, mentre per gli invii accettati nei centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale, si sale da 10,45 a 11,05 euro.

La protesta dell'Asaps

A proposito delle notifiche delle multe «si passa così - secondo i conti fatto dall' Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) e riportati dall'Ansa - dai 9,50 euro di giugno 2022 (quando l'aumento fu del 7%) a 11,05 euro in 13 mesi, con un aumento stratosferico del 16,3%, che supera la soglia dell'inflazione». Ad esempio un verbale da 42 euro per un divieto di sosta avrà un aggravio di 11,05 euro solo di spese postali, oltre alle spese procedurali che variano a seconda dell'organo di polizia che la notifica, dai 3 ai 20 euro per alcuni comandi Polizia Locale. Se invece si è sorpresi alla guida utilizzando il cellulare (165 euro la sanzione) si pagheranno 190-195 euro, così come circolare contromano (167 euro la sanzione)

Tutti gli aumenti dal 24 luglio

(dal sito Poste.it)

Le tariffe della Posta1 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,80 a € 2,90

Le tariffe della Posta1 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,10 a € 2,25. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online nazionale



Le tariffe della Posta4 (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 1,20 a € 1,25

Le tariffe della Posta4 Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 0,95 a € 1,02. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online nazionale



Le tariffe della Posta Massiva saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 0,29 a € 0,31

La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale retail varierà da € 0,95 a € 1,00. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso Ufficio Postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione



La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale business varierà da € 0,75 a € 0,80. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi Business (e sulle relative offerte): Raccomandata Pro, Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Assicurata Smart a tariffa speciale, Pieghi di Libri Business, Poste Delivery Standard

La tariffa dell’Avviso di ricevimento internazionale varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi universali (e sulle relative offerte): Poste Delivery International Standard (Ufficio Postale e Poste Delivery Web a tariffe speciali), Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, M-Bags Economy con diritto di raccomandazione, Raccomandata Online estero



Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,60 a € 5,80. Tali aumenti saranno applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria e alla Posta Raccomandata da te (Retail)

Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,70 a € 3,97. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online nazionale. Per il servizio di Raccomandata Online varierà anche l’Avviso di ricevimento nazionale business da € 0,75 a € 0,80



Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) varierà da € 2,42 a € 2,60

Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi standard, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 6,20 a € 6,40

Le tariffe della Posta Assicurata Smart saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, con valore assicurato fino a € 50, varierà da € 5,30 a € 5,69



Le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 10,85 a € 11,45, mentre per gli invii accettati presso i centri business (anche con l’opzione bolgetta), ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 10,45 a € 11,05. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online



Le tariffe dei Pieghi di Libri saranno incrementate nel primo scaglione di peso. In particolare, la tariffa per gli invii accettati presso gli Uffici Postali, fino a 2 kg, varierà da € 1,28 a € 1,35, mentre per gli invii accettati presso i centri business la tariffa per gli invii fino a 2 kg varierà da € 1,2787 a € 1,3490

Le tariffe del Poste Delivery Standard (“Pacco Ordinario Nazionale”) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard varierà da € 9,40 a € 9,90

Per il prodotto Poste Delivery International Standard (“Pacco Ordinario Internazionale”) saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 24,00 a € 24,80. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione online, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg, varierà da € 23,00 a € 23,80



Le tariffe della Postapriority Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 50 grammi, formato normalizzato e compatto, varierà da € 3,50 a € 3,60. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta1online estero



Le tariffe della Postamail Internazionale saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii, formato normalizzato, per la Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 1,25 a € 1,30. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Posta4online estero

Le tariffe della Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1 fino a 20 grammi varierà da € 7,10 a € 7,35. Tale incremento sarà applicato anche alle tariffe di recapito di Raccomandata Online estero

Le tariffe della Assicurata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone di destinazione tariffaria. In particolare, la tariffa per gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a € 50, fino a 20 grammi varierà da € 8,30 a € 8,55



Le tariffe di Economy e Premium Mail saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di Economy Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,39 a € 0,42. La tariffa per gli invii di Premium Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, varierà da € 0,52 a € 0,56

Le tariffe di M-bags Economy e Premium saranno incrementate per tutti i formati e scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii di M-Bags Economy in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 8,26 a € 8,87. La tariffa per gli invii di M-Bags Premium in Zona 1 fino a 5 kg, varierà da € 12,91 a € 13,87. Inoltre, la tariffa del diritto di raccomandazione applicato a M-bags Economy varierà da € 8,26 a € 8,87





Inoltre, con diversa ricorrenza che sarà resa nota quanto prima - con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore - sono previsti ulteriori interventi sui Servizi Universali dedicati alla clientela Business e PA.



Infine, si comunica che la tariffa del servizio accessorio Contrassegno per spedizioni universali nazionali (ove disponibile) sarà incrementata dal 24 luglio 2023 in tutte le opzioni (Bollettino, Vaglia, Assegno postale). In particolare, la tariffa complessiva del Contrassegno con Bollettino postale varierà da € 2,27 a € 3,00; quella con Vaglia varierà da € 10,77 a € 11,00; quella con Assegno Postale varierà da € 2,58 a € 2,81. Inoltre, il Contrassegno per l’estero varierà da € 2,27 a € 3,00.



Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili nella documentazione disponibile ai link sottostanti, presso gli Uffici Postali e negli altri Centri di Accettazione.