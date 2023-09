Pil Italia, l'Ue taglia le stime: crescita a +0,9% nel 2023 e +0,8% nel 2024

La Commissione europea riduce le stime sulla crescita del Pil. Nell'eurozona è attesa a +0,8% nel 2023 (da +1,1% atteso delle previsioni di primavera) e +1,3% nel 2024 (da +1,6%). In Italia è atteso nel 2023 in crescita dello 0,9% (da +1,2%) e +0,8% nel 2024 (da +1,1%).

Lo ha annunciato l'esecutivo comunitario parlando di «slancio ridotto» della crescita nella prima metà dell'anno. L'inflazione è attesa nel 2023 al 5,6% nell'eurozona (da 5,8%) e al 2,9% nel 2024 (da 2,8%). In Italia al 5,9% e al 2,9% quest'anno e il prossimo.

Gentiloni: «Ha sorpreso calo Pil Italia nel trimestre»

«In Italia, la crescita nel secondo trimestre ha sorpreso al ribasso con una contrazione dello 0,4%, trainata dal calo della domanda interna. Sebbene sia previsto un leggero rimbalzo nella seconda metà di quest'anno e nel prossimo, le proiezioni di crescita annuale sono state riviste al ribasso a partire dalla primavera. Si prevede che il Pil italiano crescerà dello 0,9% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024». Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni presentando in conferenza stampa le previsioni economiche d'estate. «Dobbiamo avere fiducia e fiducia nel futuro dell'economia europea. C'è molto che possiamo fare per sostenere una crescita sostenuta e sostenibile. L'efficace attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza rimane una priorità fondamentale. Dovrebbero essere perseguite politiche fiscali prudenti e favorevoli agli investimenti, in sintonia con gli sforzi continui delle nostre banche centrali per domare l'inflazione».

Ue taglia stime sulla Germania, cala il Pil

Istat: prospettive area Euro ancora poco favorevoli

Tra le previsioni economiche d'estate la Commissione europea rivede al ribasso le attese sul Pil della, che è visto ora in calo dello 0,4% nel 2023, per crescere poi dell'1,1% nel 2024. Si tratta di un taglio di 0,6 punti percentuali per quest'anno visto che nelle previsioni di primavera la Germania era attesa crescere dello 0,2% nel 2023 e dell'1,4% nel 2024. Tra gli altri Paesi dell'Ue la crescita attesa quest'anno per la Spagna è del 2,2% (+1,9% nel 2024), e dell'1% per la Francia (+1,2% nel 2024). Nell'Ue a 27 il Pil è atteso in crescita dello 0,8% (1,4% nel 2024).«Le prospettive per l'area euro continuano a essere poco favorevoli. L'indice composito di fiducia economica esi della Commissione Europea ad agosto è diminuito nuovamente con cali diffusi a tutte le componenti. Nel dettaglio nazionale, la fiducia si è ridotta molto in Francia (-2,5 punti) e Germania (-2,4) e in Italia (-1,1) mentre in Spagna è aumentato (+1,5)». È quanto emerge dalla nota Istat di agosto. In Italia, nel secondo trimestre, dopo l'aumento registrato nei tre mesi precedenti, il prodotto interno lordo (Pil), ha segnato una flessione (-0,4%). La variazione acquisita per il 2023 è pari a 0,7%. Dal lato dell'offerta, segnali negativi provengono dal settore manifatturiero. A luglio, dopo due mesi di crescita consecutivi, l'indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dello 0,7% in termini congiunturali. L'occupazione, per la prima volta nell'anno, a luglio ha segnato una flessione che lascia comunque il numero degli occupati a un livello superiore a quello di luglio 2022. Il tasso di disoccupazione è aumentato a fronte della stabilità di quello di inattività. Il differenziale dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ipca) tra Italia (+5,5%) e l'area euro (+5,3%), ad agosto, pur risultando ancora positivo, si è ridotto consistentemente. Ad agosto, si è rilevato un generalizzato peggioramento della fiducia delle imprese per le quali l'indice si è attestato sul valore più basso da novembre 2022. La fiducia dei consumatori, pur riducendosi, si è mantenuta sopra il livello medio del periodo gennaio-luglio.