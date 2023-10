Nobel per l'Economia a Claudia Goldin, chi è la docente di Harvard che studia le donne nel mercato del lavoro

È andato alla statunitense Claudia Goldin, economista, docente ad Harvard, il premio Nobel 2023 per l'economia per i suoi studi sul gender gap. Nasce infatti dalle sue ricerche sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, e soprattutto sui differenziali di partecipazione e retribuzione nel corso di oltre due secoli, il premio assegnato oggi alla studiosa americana.

Gli studi

La studiosa - si spiega - «ha dimostrato che la partecipazione femminile al mercato del lavoro non ha avuto una tendenza al rialzo durante l'intero periodo, ma forma invece una curva a forma di U» con una partecipazione delle donne sposate in calo nella transizione da una società agricola a una industriale all'inizio del XIX secolo, seguita da un aumento con la crescita del settore dei servizi all'inizio del XX secolo. La Goldin «ha spiegato questo modello come il risultato del cambiamento strutturale e dell'evoluzione delle norme sociali riguardanti le responsabilità delle donne per la casa e la famiglia». Nonostante la modernizzazione, tuttavia, «la crescita economica e la crescente percentuale di donne occupate nel XX secolo, per un lungo periodo di tempo il divario retributivo tra donne e uomini non si è ancora colmato». «Comprendere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è importante per la società. Grazie alla ricerca innovativa di Claudia Goldin ora sappiamo molto di più sui fattori sottostanti e su quali ostacoli potrebbe essere necessario affrontare in futuro», afferma Jakob Svensson, presidente del comitato del Premio per le scienze economiche. Nata il 14 maggio 1946, Claudia Goldin insegna economia all'Università di Harvard (prima donna ad assumere questo incarico di ruolo nel prestigioso ateneo americano), è co-direttrice del Gender in the Economy Study Group dell'NBER ed è stata direttrice del programma Development of the American Economy dell'NBER dal 1989 al 2017. Il suo ultimo libro è Career & Family: Women's Century-Long Journey into Equity pubblicato nel 2021 dalla Princeton University Press.