Generali, ha vinto la lista votata dai fondi esteri

L'assemblea dei soci delle Generali ha votato a favore della lista espressa dal cda uscente con il 55,992% del capitale presente in assemblea. Per la lista presentata dal gruppo Caltagirone si è espresso invece il 41,73% del capitale presente. Per Assogestioni ha votato l'1,929%. Complessivamente la lista del cda uscente ha ottenuto il favore del 39,2% del capitale della compagnia triestina, mentre la lista presentata dal gruppo Caltagirone il 29,4%. In assemblea era presente il 70,6% del capitale.

L'esito del voto ha mostrato dunque un azionariato spaccato in due. Con Mediobanca e De Agostini si sono schierati praticamente solo i fondi esteri, mentre con la lista Caltagirone la maggior parte degli azionisti italiani, tra imprenditori, fondazioni bancarie, casse professionali e piccoli risparmiatori.

Prima del voto sulla nomina dei nuovi consiglieri i soci avevano deciso di determinare in 13 il numero dei componenti del nuovo cda per il triennio 2022-2024 e approvato il bilancio 2021, che si è chiuso con un utile netto di 1.847 milioni. Decisa anche la distribuzione di un dividendo di 1,07 euro per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a partire dal 25 maggio 2022.

Nel nuovo cda del Leone composto da 10 nomi proposti dal board uscente con Philippe Donnet amministratore delegato entrano tre candidati della lista del gruppo Caltagirone. Oltre a Francesco Gaetano Caltagirone, sono Marina Brogi e Flavio Cattaneo. Per la lista espressione del cda oltre a Donnet ci sono il presidente Andrea Sironi, Clemente Rebecchini, Diva Moriani, Luisa Torchia, Alessia Falsarone, Lorenzo Pellicioli, Clara Furse, Umberto Malesci e Antonella Mei Pochtler. Assogestioni non è riuscita invece ad avere un proprio rappresentante nel consiglio, dal momento che la lista dei fondi italiani ha raccolto voti molto inferiori alla soglia di sbarramento del 5%.

«Sono convinto che Generali possa essere migliore e possa crescere molto. Per questo il mio gruppo ha presentato una lista che ha avuto il 42% dei voti, tutti gli italiani sono con noi senza eccezioni e sono tutti soci stabili. Soci che vogliono che Generali rimanga una società radicata in Italia e legata all'Italia», ha sottolineato Francesco Gaetano Caltagirone. «Fin quando lo riterrò ragionevole, continuerò a operare perché il cambiamento avvenga», ha aggiunto.

«Adesso è il momento per il Leone di proseguire, sperando che i nostri suggerimenti possano dare anche qualche ispirazione al management nel bene comune di tutti gli azionisti e dei dipendenti», ha affermato il candidato per il ruolo di ad di Generali della lista presentata da Caltagirone, Luciano Cirinà. «Ringrazio di cuore tutti quanti ci hanno sostenuto, cui abbiamo mostrato un percorso alternativo di crescita ricevendo un consenso enorme - ha proseguito - Ringrazio altresì il cavaliere Caltagirone per la fiducia che mi ha dimostrato proponendo la mia candidatura».