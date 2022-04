Energia, Ifo: è una sfida rinunciare a carbone e petrolio mentre incombe carenza gas

(Teleborsa) - "Presumiamo che una riduzione delle forniture di petrolio russo possa essere compensata da altre fonti. Ma farlo contemporaneamente per carbone e petrolio, mentre la carenza di gas russo incombe, è una sfida ". È quanto ha dichiarato Karen Pittel, direttore del Centro ifo per l'energia, il clima e le risorse. L'UE ha già deciso di imporre un embargo sul carbone dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. Tuttavia, un embargo sul petrolio o sul gas potrebbe colpire la Russia molto più duramente dell'embargo sul carbone.

Pittel ha affermato che l'impatto sui prezzi del carbone e del petrolio dipende dal fatto che l'embargo porti a una riduzione dell'offerta globale. Se la Russia riuscirà a vendere il suo petrolio e carbone altrove in tempi relativamente brevi, lo shock per i mercati sarà molto minore, ha spiegato. Tuttavia, ciò attutirebbe anche l'impatto sulla Russia, almeno in una certa misura.

"In linea di principio, i prezzi elevati dell'energia sono importanti nella situazione attuale perché segnalano alle famiglie e alle aziende private che dovrebbero consumare meno energia", ha sottolineato Pittel. "Ma le famiglie a basso reddito hanno bisogno di assistenza per far fronte a un aumento particolarmente forte dei costi energetici". Il governo dovrebbe aiutare i nuclei più in difficoltà, ad esempio con politiche di sostegno per le famiglie povere. Per le imprese, un facile accesso ai prestiti potrebbe contribuire ad alleggerire l'onere creando incentivi per attingere il meno possibile agli aiuti pubblici. Il lavoro a orario ridotto potrebbe anche aiutare a superare le interruzioni del mercato del lavoro.