Coronavirus, Savino Del Bene organizza voli charter cargo per trasporto presidi medici

(Teleborsa) - L'ultimo charter è atterrato ieri sera a Pisa. Si tratta di un volo cargo B777F-200 proveniente da Shanghai con oltre 40.660 kg di materiale sanitario, che sarà distribuito ai vari enti. Savino Del Bene, storica multinazionale italiana, prosegue con il trasporto di presidi medici per fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando periodici voli charter dalla Cina.



La Società fa sapere in una nota di collaborare regolarmente con Protezione Civile, Regione Lombardia, Regione Veneto, Liguria, Emila Romagna, Toscana ed altri Enti specializzati per la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. Con il supporto dei 14 uffici di Savino Del Bene Cina, sono infatti in programma altri servizi charter di trasporto aereo dalla Cina all'Europa per la fornitura di materiale sanitario nei principali hub europei.



Un impegno verso la collettività che – sottolinea la nota – Savino Del Bene mette da 121 anni al servizio del Paese. "Già nel 1965 – ricorda la Società – ricevette un'importante attestazione dal Ministro Siviero, che ringraziava Savino Del Bene per l'impegno profuso nel recupero delle opere artistiche trafugate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale".







