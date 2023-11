Le altre modifiche

Nel maxi-emendamento alla Manovra, poi, potrebbe entrare la proposta delle Regioni di estendere i benefici fiscali della Zona economica speciale unica al Sud anche alle Zone logistiche semplificate, come parte del Veneto. E ancora: cambierà sicuramente la norma sulla pensione futura dei medici. Si tratta del fatidico articolo 33, che ricalcola al ribasso la quota retributiva del futuro assegno per chi ha iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995, con tagli fino a 7mila euro l’anno. Oltre ai camici bianchi coinvolti anche maestri d’asilo, dipendenti comunali e ufficiali giudiziari. Si differenzierà tra chi lascia il lavoro in anticipo, grazie agli anni di contributi, e chi va in pensione di vecchiaia a 67 anni di età. Per quest’ultimi la penalizzazione non scatterà, forse per i prossimi tre anni.

Bonus psicologo

Sempre tramite una modifica alla Manovra potrebbero infine arrivare nuovi fondi per il bonus psicologo. Forza Italia vorrebbe far salire le risorse per il 2023 da 5 a 15 milioni e nel 2024 passare da 8 a 40 milioni. Intanto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato ieri il decreto attuativo che dopo più di un anno sblocca il contributo per quest’anno, superando un problema tecnico presente nella precedente legge di Bilancio. Domande al via a gennaio sul sito dell’Inps. Il contributo è spendibile presso psicologi abilitati, per un massimo di 50 euro a seduta. Due i requisiti per richiederlo: residenza in Italia e Isee non superiore a 50mila euro. Più è basso l’Indicatore familiare di ricchezza, più sale il contributo. Nella nuova formula il sostegno massimo da 1.500 euro è valido entro i 15mila euro di Isee. Il bonus dovrà essere usato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decadenza. Senza fondi aggiuntivi, però, saranno concessi solo 8-10 mila voucher: priorità ai meno abbienti più rapidi a richiederlo online.