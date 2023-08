Concorsi pubblici Agenzia delle Entrate, ultime ore per iscriversi: 4.500 assunzioni, come fare domanda e i requisiti

Saranno in tutto 4.500 le nuove persone assunte dall'Agenzia delle Entrate, tramite due bandi di concorso. Mancano però solo poche ore per iscriversi e poter partecipare alle prove. Si tratta 3.970 posti di funzionario per attività tributaria o 530 posti di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare.

Posti a tempo indeterminato, con buoni stipendi. Una possibilità concreta ottima per molte persone alla ricerca di un'occupazione o magari con un lavoro precario e non soddisfacente. Ecco come fare domanda per iscriversi al bando di concorso.

Concorsi pubblici, quanti posti sono a disposizione

C’è tempo fino a stasera, precisamente le ore 23:59 di oggi, lunedì 28 agosto per candidarsi a uno dei 3.970 posti di funzionario per attività tributaria o ad uno dei 530 posti di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare. I contratti sono tutti a tempo indeterminato. Queste sono assunzioni che rientrano nelle selezioni già bandite quest'anno: un piano con cui il Fisco punta ad ampliare l'organico rispetto al 2022 di 11mila unità. L'obiettivo va perseguito entro la fine del 2024.

Agenzia delle Entrate alla ricerca di funzionari

Per la prima figura professionale si cercano 3.970 i laureati che saranno assunti per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. I nuovi funzionari lavoreranno nell'assistenza e nella consulenza ai contribuenti, ma collaboreranno anche alla gestione e all'erogazione di vari servizi, come alle attività di analisi sugli illeciti fiscali e ai controlli. Lavoreranno poi per le attività legate ai contenziosi e per la riscossione.

Più nel dettaglio 900 persone saranno destinate alla Direzione regionale della Lombardia, 800 andranno fra la Dr Lazio e gli uffici centrali, 680 alla Direzione regionale del Veneto. Poi le Dr Emilia-Romagna e Piemonte contare ciascuna su 350 funzionari e in Toscana saranno destinati 330 giovani vincitori. Infine a Trento e Bolzano arriveranno rispettivamente 20 e 30 nuovi assunti.

Tra i requisiti necessari, una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell'Economia e della gestione aziendale oppure un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio (o una laurea specialistica equiparata).

L'altro profilo nel bando

Quanto al secondo profilo, si cerca il personale che si occuperà delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari. Queste persone dovranno operare nell'assistenza e nella consulenza ai cittadini, collaborare alle ttività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare e fare attività di monitoraggio.

Ci saranno 86 assunti in Lombardia, 50 assunti rispettivamente in Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio. Tra i requisiti necessari una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici oppure un diploma di laurea in Giurisprudenza (o una laurea specialistica equiparata).

Come fare domanda

Si può fare domanda solo in via telematica tramite il format di candidatura disponivile sul Portale unico del recultamente "inPA", disponibile sul sito www.inpa.gov.it/, previa autenticazione con Spid/Cie/Cns/eIDAS. Serve un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un domicilio digitale intestato al candidato. Per le prove scritte delle due selezioni saranno fornite informazioni il 4 settembre sul sito dell'Agenzia e sul portale “inPA”.