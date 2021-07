Clima, BalcRock: raccolti 250 mln di dollari per il fondo istituzionale

BlackRock ha raccolto più di 250 milioni di dollari da parte di un consorzio di investitori istituzionali globali, governi ed enti filantropici impegnati nella Climate Finance Partnership (CFP), un veicolo finanziario misto focalizzato sugli investimenti in infrastrutture climatiche nei mercati emergenti, che ha come obiettivo quello di accelerare la transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Lo annuncia una nota del colosso americano dei fondi.

I governi di Francia, attraverso l'Agenzia francese per lo sviluppo (AFD); Germania, attraverso la KfW Development Bank (KfW); e Giappone, attraverso la Japan Bank for International Cooperation (JBIC); insieme al Grantham Environmental Trust, alla Quadrivium Foundation, e un'altra fondazione privata, hanno investito complessivamente 112,5 milioni di dollari in forma di capitale catalitico che é stato utilizzato per mobilitare una più ampia raccolta di capitale istituzionale, che ha coinvolto Dai-ichi Life Insurance, uno dei principali fondi pensione europei, MUFG Bank e un partner bancario strategico chiave, Standard Chartered Bank, che insieme costituiscono i primi investitori istituzionali nella CFP. «La struttura unica di CFP - spiega la nota- è progettata per investire in nuove soluzioni che possono aiutare le comunità nei Paesi in via di sviluppo, più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico».