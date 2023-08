Carta acquisti 2023 Dedicata a te, cosa si può acquistare e dove? L'elenco aggiornato dei supermercati

C'è tempo fino al 15 settembre per attivare la card "Dedicata a te". Che cos'é? È la Carta acquisti introdotta dal governo per sostenere le famiglie più in difficoltà e aiutarle a fare la spesa.

Con questa carta (è una carta prepagata delle Poste, dentro sono caricati 382,50 euro) si possono comprare beni di prima necessità nei supermercati che hanno stipulato una convenzione con l'esecutivo. Non tutti possono ottenerla.

Carta spesa, pubblicata la graduatoria a Roma: ecco a chi spetta

Come abbiamo scritto in precedenza ci sono dei requisiti ben precisi. Riepiloghiamo qui quel che c'è da sapere su questo nuovo sussidio. Le informazioni sono reperibili anche presso il Comune di residenza.

Chi può ottenere la Carta Acquisti?



I beneficiari della Carta Acquisti 2023, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:



● iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

● titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.



Penso di avere diritto alla Carta ma sono stata esclusa, perché?

Ci sono dei motivi di esclusione dall'ootenimento della Carta Acquisti. L'aiuto non è attribuito ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano titolari di:



● Reddito di cittadinanza;

● Reddito di inclusione (qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà).



Inoltre, il contributo non è erogabile ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di:



● Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI e indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL);

● Indennità di mobilità;

● Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;

● Cassa integrazione guadagni (CIG);

● Qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Cosa posso comprare?

Non si possono comprare farmaci o alcolici. La carta può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Dove posso fare la spesa con la Carta?

La carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata e non solo, per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.

Qui c'è l'elenco aggiornato dei supermercati che accettano la Carta acquisti. Ti basterà cercare il marchio del punto vendita e scoprire se quello della tua zona è in convenzione.

Come si attiva la Carta?

Per attivare "Dedicata a te" è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre 2023. È importante farlo entro quella data perché la mancata attivazione entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.

Cosa fare in caso di cambio di residenza?





In caso di cambio di residenza del beneficiario contattare il proprio Comune di residenza.

Cosa fare in caso di decesso del beneficiario?



In caso di caso di decesso del beneficiario contattare il proprio Comune di residenza.

Cosa fare in caso di furto smarrimento, clonazione, necessità di blocco o mal funzionamento della carta?





In caso di furto, smarrimento, clonazione, necessità di blocco o sostituzione per mal funzionamento, oltre a poter consultare una pagina web dedicata su poste.it e postepay.it, i beneficiari potranno rivolgersi al seguente numero verde GRATUITO, messo a disposizione da Poste Italiane: 800-210170.

Come posso controllare il saldo residuo sulla carta?





Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

Dove può essere ritirata la carta?





● La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità;

● L'elenco degli Uffici Postali è disponibile sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) o nell'app di Poste Italiane alla voce "cerca ufficio postale e prenota";

● Per effettuare il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.