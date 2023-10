Btp Valore ottobre 2023: raccolti oltre due miliardi di euro, partenza boom. A chi conviene investire (e le simulazioni)

Btp Valore, via da oggi 2 ottobre (e fino alle 13 del 6) la seconda emissione del nuovo titolo di Stato pensato dal Ministero dell'Economia per i piccoli risparmiatori. La prima emissione si è conclusa il 9 giugno scorso e ha raccolto l'importo record di oltre 18 miliardi di euro.

L'avvio: raccolto un miliardo in un'ora

Partenza boom per il Btp Valore che i poco più di un'ora dall'avvio dalla raccolta degli ordini ha già raggiunto quota 1 miliardo di sottoscrizioni, con circa 35mila ordini già siglati.

A metà giornata gli ordini sono arrivati oltre i 2 miliardi di euro. I contratti sono 69.022 e l'emissione, con scadenza nel 2028, si concluderà il prossimo venerdì 6 ottobre.

A chi conviene investire

I risparmiatori che potrebbero trarre più vantaggio dai Btp Valore sono quelli che hanno liquidità disponibile – ad esempio perché non hanno in programma di comprare casa – e quindi possono aspettare che il loro investimento iniziale rientri senza grandi problemi. Va ricordato che, a differenza dei Btp normali, questi titoli di Stato non sono indicizzati all’inflazione: la volatilità rappresenta un rischio di cui tenere conto al momento della sottoscrizione

Durata e tasso minimo garantito

La seconda emissione avrà durata di cinque anni, a differenza della prima che era quadriennale. Il tasso minimo garantito, così come nella precedente emissione, sarà crescente.

I rendimenti

Per i primi tre anni il tasso minimo garantito sarà pari al 4,1%, negli ultimi due si salirà al 4,5%. Le percentuali sono in aumento rispetto alla prima emissione - fissati al 3,25% per il primo biennio e al 4% per il secondo - in linea con il generale andamento al rialzo dei tassi.

La cedola trimestrale

Adottata (ed è la prima volta) la cedola trimestrale, che sarà calcolata sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo: è il cosiddetto meccanismo step-up.

Il premio fedeltà

I risparmiatori che conserveranno il titolo fino alla sua scadenza naturale, quindi per cinque anni, verranno ricompensati con un premio fedeltà dello 0,5% del capitale inizialmente investito.

La tassazione

Prevista la tradizionale tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5%, così come l'esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Investimento minimo

L'investimento minimo è di mille euro. Non sarà applicato invece alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini. Resta però salva la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.

I tassi definitivi

I tassi definitivi saranno annunciati al termine del collocamento, come sempre: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione, ovvero venerdì 6 ottobre. Anche in caso di conferma, si tratterebbe comunque di un tasso complessivo a scadenza (tenendo in considerazione anche il premio di fedeltà) sostanzialmente superiore di circa 15 punti base rispetto al tasso attuale del Btp a 5 anni (4,21%).

Come sottoscriverlo

I titoli possono essere acquistati direttamente tramite i servizi di home banking, se abilitati a svolgere le funzioni di trading online. Oppure ci si può rivolgere alla propria banca o all'ufficio postale dove si ha un conto corrente aperto e un conto deposito titoli