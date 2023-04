Bonus occhiali pronto a partire. E' attiva la piattaforma che consente di chiedere il contributo riservato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 10 mila euro che abbiano acquistato dopo il primo 1 gennaio 2021 o acquisteranno entro il 31 dicembre 2023 occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Cos'è e quanto vale

Il bonus vista è un contributo del valore di 50 euro che può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (isee) non superiore a 10 mila euro.

Scadenze

Può essere utilizzato per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Come si chiede

E' possibile chiedere il bonus vista a partire dal 5 maggio alle ore 12 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato. Per ottenere il contributo occorrono: la dichiarazione sostitutiva unica, riferita a un Isee non superiore a 10 mila euro; lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) per accedere alla piattaforma e e la fattura o la documentazione commerciale, in caso di rimborso.