Bonus nido 2024 oggi, al via le domande all'Inps per il contributo economico: tutto quello che c'è da sapere

Bonus nido 2024. Oggi, 1° marzo, si possono inoltrare le domande all'Inps per ottenere un contributo economico per iscrivere i figli all'asilo nido. Vediamo come è possibile ottenerlo e perché conviene richiedere l'Isee.

Bonus nido: a chi è rivolto

Lo possono richiedere le famiglie che abbiano figli nati nel 2024 e con un altro figlio under 10.

Quanti soldi sono

L’agevolazione consiste in un’indennità mensile che varia in base al reddito familiare, misurato dall’Isee, e che può arrivare fino a 3.600 euro all’anno.

Compatibile con altri bonus

Il bonus sarà pagato per undici mesi in tutto: da settembre a luglio ed è compatibile con altri sussidi, come il bonus bebè e il reddito di cittadinanza.

Il bonus asilo nido è valido sia per i nidi pubblici sia privati, purché autorizzati, e anche per le forme di assistenza domiciliare, come le baby sitter.

Cosa occorre per la domanda

La domanda si inoltra all'Inps online: c'è un modulo precompilato. In alternativa si può chiedere aiuto a un Caf. Ecco cosa devono presentare le famiglie per ottenere il Bonus nido:

Isee (se non presentate l'Isee si riceve l'importo minimo)

l' attestazione della frequenza del nido

le ricevute di pagamento della retta dell'asilo nido (basta una ricevuta, oppure una fattura con quietanza, un bollettino bancario o postale, o anche l'attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga).

l'Iban del richiedente

lo SPID

È importante indicare anche la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido, il Codice Fiscale del bimbo e il nominativo del genitore che paga la retta.

L'Isee è obbligatorio?

No, ma è meglio presentarlo. A seconda dell'Isee infatti viene erogato un importo diverso. Perciò è conveniente richiederlo.

Il bonus, infatti, ammonta a 3.000 euro l’anno (272,73 euro per 11 mensilità) per chi ha un Isee fino a 25 mila euro.

E' pari a 2.500 euro l’anno (227,27 euro per 11 mensilità) per chi ha un Isee da 25.001 a 40.000 euro.E' di 1.500 euro l’anno (136,37 euro per 11 mensilità) in caso di Isee superiore a 40.000 euro. Lo stesso importo spetta alle famiglie che al momento della domanda non hanno un Isee aggiornato.

A Roma boom di iscrizioni



Aperte fino al 25 marzo le iscrizioni ai nidi di Roma Capitale per l'anno 2024-2025. Intanto per l'anno 2023-2024 c'è stato un boom di iscrizioni con 19.493 bambini e bambine che frequentano i nidi: una incidenza pari al 35,5% rispetto alla popolazione da 0-3 anni, solo con la rete capitolina. A Roma vige l'azzeramento della retta per le famiglie con redditi più bassi e l'abbattimento dei costi per tutte le altre in modo progressivo. Se a questo abbattimento alla fonte aggiungiamo il bonus nido erogato dall'Inps, a Roma fino a 25.000 euro di Isee, cioè per il 65% degli iscritti, il nido è a costo zero.