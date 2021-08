In pochi lo sanno, in pochissimi ultimamente lo richiedono, ma il bonus pc e internet è ancora attivo. Si tratta di un voucher fino a 500 euro per i nuclei familiari meno abbienti, che non hanno la connessione internet veloce. La misura scade a ottobre. Al momento, tranne in Lombardia, dove i fondi sono praticamente esauriti, in media tra tutte le altre Regioni ci sono ancora la metà dei soldi a disposizione. L'esecutivo proverà fino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati