Assegno unico, le date dei pagamenti (da luglio a dicembre 2023): le tranche e cosa fare in caso di ritardi. Il calendario completo

L'Inps ha svelato i giorni esatti per l’arrivo dell’Assegno unico (e universale) da luglio a dicembre 2023. Nelle scorse settimane era stato comunicato il nuovo calendario che suddivide i beneficiari in due categorie, ossia coloro che non hanno subito variazioni dal mese precedente da chi invece ha appena presentato la domanda (o comunque l’ha modificata negli ultimi 30 giorni).

Due tranche di pagamento

Ogni mese per il pagamento dell’Auu si terrà conto come prima cosa di qual è la posizione del beneficiario.

In particolare, se la domanda è stata presentata nel mese precedente, o comunque se sono state effettuate delle modifiche (quali possono essere la presentazione di un nuovo Isee, o anche l’aggiunta di un figlio appena nato), l’Assegno unico arriverà con leggero ritardo.

Assegno unico, i pagamenti Inps di luglio: ecco quando arrivano (e chi avrà la maggiorazione dell'importo)

Saranno più celeri, invece, i pagamenti per coloro che già nel mese precedente hanno percepito della prestazione, senza subire alcuna variazione negli ultimi 30 giorni.

Le date di pagamento

L’Inps ha concordato con Banca d’Italia le date dei prossimi pagamenti, ossia per i ratei compresi nel periodo che va da luglio a dicembre 2023.

Questo il calendario per seconda categoria sopra indicata, ossia coloro che percepiscono dell’Assegno unico da più di un mese e non hanno variazioni da registrare nell’ultimo periodo.

Assegno unico universale luglio 2023: pagamento distribuito su tre giornate, ossia 17, 18 e 19 luglio (lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana quindi);

Assegno unico universale agosto 2023: pagamento distribuito su tre giornate, quali 18 (venerdì), 21 (lunedì) e 22 (martedì) agosto;

Assegno unico universale settembre 2023: pagamento distribuito su tre giornate, quali 15 (venerdì), 18 (lunedì) e 19 (martedì) settembre;

Assegno unico universale ottobre 2023: pagamento distribuito su tre giornate, quali 17 (martedì), 18 (mercoledì) e 19 (giovedì) ottobre;

Assegno unico universale novembre 2023: pagamento distribuito su tre giornate, quali 16 (giovedì), 17 (venerdì) e 20 (lunedì) novembre;

Assegno unico universale dicembre 2023: pagamento distribuito su tre giornate, quali 18 (lunedì), 19 (martedì) e 20 (mercoledì) dicembre.



Cosa fare se l'assegno unico è in ritardo

Verrà pagata con qualche giorno di ritardo, invece, la prima rata della prestazione.

Nel dettaglio, l’Inps conferma che l’accredito è in programma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Assegno unico universale luglio 2023: pagamento previsto tra lunedì 24 e venerdì 28 luglio, con la possibilità che in alcuni casi possa slittare a lunedì 31 luglio;

Assegno unico universale agosto 2023: pagamento previsto tra lunedì 28 agosto e venerdì 1 settembre;

Assegno unico universale settembre 2023: pagamento previsto tra lunedì 25 e venerdì 29 settembre;

Assegno unico universale ottobre 2023: pagamento previsto tra lunedì 30 ottobre e venerdì 3 novembre;

Assegno unico universale novembre 2023: pagamento previsto tra lunedì 27 novembre e venerdì 1 dicembre;

Assegno unico universale dicembre 2023: pagamento previsto tra mercoledì 27 e venerdì 29 dicembre.

Le stesse date valgono per coloro che nell’ultimo mese hanno subito un’operazione di conguaglio per qualche modifica comunicata all’Inps. A tal proposito, di concerto con il pagamento viene effettuato anche il conguaglio stesso, con la possibilità quindi di beneficiare di un importo maggiore o inferiore a seconda che si tratti di conguaglio a credito o a debito.

Da sottolineare che il «ritardo» verrà comunicato dall’Inps visto che i beneficiari coinvolti verranno avvertiti con mail o SMS (e potranno utilizzare l’apposito servizio MyInps per controllarne i dettagli).