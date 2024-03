Assegno inclusione sospeso senza Isee 2024 (e altri casi di stop al contributo). Da marzo carte Adi per pagare il mutuo. Le novità Inps

Assegno di inclusione. Il 15 marzo arrivano i pagamenti della mensilità di marzo. Si tratta delle prime erogazioni per i nuclei familiari beneficiari dell’Adi che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, con esito positivo dell’istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto.

I beneficiari riceveranno la comunicazione via Sms/Mail con l’invito a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione.

Chi ha già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti - e se permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione - riceveranno invece il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.

LE NOVITA' DI MARZO

Ma ci sono due novità importanti dal mese corrente. La prima: senza Isee 2024 valido si perde il contributo. La seconda: con la carta Adi si potrà pagare il mutuo.

Adi e Isee

Da marzo, spiega l'Inps in una circolare, parte la verifica della presenza dell’Isee 2024. Fermo restando l’esito delle verifiche effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un Isee vigente al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione per il 2024, la prestazione verrà sospesa in attesa dell’attestazione Isee 2024.

Resta invariato invece il fatto che, ai fini dell’erogazione dell’assegno di inclusione, per le domande che abbiano avuto esito positivo dell’istruttoria, è sempre necessaria, da parte di tutti i richiedenti l’accesso alla misura, l’iscrizione alla piattaforma SIISL e la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, in mancanza delle quali non potrà essere disposto il pagamento.

Modello Adi-Com Esteso

Dal 18 marzo, ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di Adi potrà inoltre utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile sul sito istituzionale, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano:

l’avvio di attività lavorativa

variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell’applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all’assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza)

ulteriori variazioni delle dichiarazioni rese in domanda che comportano la perdita del requisito in relazione ai dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, al possesso dei beni durevoli e alla residenza continuativa in Italia

la richiesta della individualizzazione della carta di inclusione, se non già fatta al momento della domanda



Nel modello ADI-Com Esteso è stata inoltre previstala possibilità di comunicare o modificare l’indicazione del componente del nucleo che ha carichi di cura.

Casi di sospensione del contributo

Per le comunicazioni di avvio di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma, è richiesta l’indicazione del reddito che si prevede di percepire nell’anno, per il lavoro dipendente o, nel caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all’assegno di inclusione o per la rideterminazione dell’importo spettante.

Dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'Isee per l'intera annualità, il reddito indicato concorre solo per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell’importo dell’assegno. Nel caso di comunicazione di avvio di attività di lavoro con contratto a tempo determinato, l’erogazione del beneficio verrà sospesa fino alla scadenza contrattuale comunicata dal datore di lavoro, entro le sei mensilità, per poi essere riattivata il mese successivo alla scadenza.

Nel caso in cui venga rilevata una durata contrattuale superiore alle sei mensilità, il rapporto di lavoro verrà gestito ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 48/2023 come rapporto di lavoro dipendente e attraverso il modello ADI-Com Esteso dovrà essere comunicato il reddito presunto che rileva per la parte eccedente 3.000 euro annui lordi ai fini della verifica del requisito reddituale per la permanenza del diritto o per l’adeguamento dell’importo dell’assegno di inclusione, determinato dal maggior reddito percepito, nelle modalità sopra indicate.

Pagamento mutui

Entro il mese di marzo, spiega infine l'Inps, verranno avviate, sia sulle nuove domande che su quelle già presentate, le verifiche sull’Isee per rilevare la presenza di un mutuo per la casa di abitazione principale, ai fini dell’abilitazione delle carte di inclusione all’effettuazione dei bonifici delle rate relative.

Nel caso di nuclei familiari che abbiano richiesto l’individualizzazione delle carte di inclusione, l’abilitazione all’effettuazione dei bonifici verrà riconosciuta a tutti i titolari della carta.