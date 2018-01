Polizia e militari, i nuovi stipendi: aumento medio di 130 euro

di Luca Cifoni

Sono 450 mila i lavoratori pubblici della sicurezza e della difesa che avranno il contratto rinnovato e quindi un aumento in busta paga, che a regime in termini mensili varrà da 110 a 132 euro lordi per i corpi di polizia e da 102 a 125 per le Forze armate. In senso stretto non si tratta di un contratto perché per queste categorie - data la loro peculiarità - le retribuzioni sono definite con un provvedimento normativo, un decreto del presidente della Repubblica (Dpr). Ma la sostanza è la stessa, perché anche...