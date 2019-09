Conti pubblici, Gentiloni: «Applicare Patto Stabilità con piena flessibilità»

crisi ho capito l'importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti che la capacità di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà. Durante il mio mandato, mi impegno a dare risultati su un'agenda che sostenga la crescita e trovi il giusto equilibrio tra la sostenibilità nel tempo e l'affrontare problemi nel breve attraverso l'appropriata flessibilità nelle regole



Ecofin, Gualtieri: «Flessibilità, Ue disponibile a favorire investimenti»



«Come membro del Parlamento durante gli anni dellaho capito l'importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti che la capacità di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà. Durante il mio mandato, mi impegno a dare risultati su un'agenda che sostenga la crescita e trovi il giusto equilibrio tra la sostenibilità nel tempo e l'affrontare problemi nel breve attraverso l'appropriata flessibilità nelle regole Ue »: Lo scrive il nuovo commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni nella risposta al Parlamento europeo che lo ha interrogato sui suoi impegni nei prossimi cinque anni. Gentiloni si sottoporrà giovedì all'audizione con gli europarlamentari.

governo (ndr), devono procedere mano nella mano - prosegue Gentiloni. Durante gli anni della crisi ho capito l'importanza di salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche e fornire sostegno economico nei tempi difficili e durante il mio mandato mi impegnerò a realizzare un'agenda che supporti la crescita e cerchi il giusto equilibrio per assicurare la sostenibilità nel tempo, fronteggiando qualsiasi problema di breve termine attraverso una appropriata flessibilità nel quadro delle regole Uè. Cercherò di far applicare alla Commissione il Patto di stabilità e crescita facendo pieno uso della flessibilità consentita dalle regole» e assieme ai tassi bassi «ci aiuterà ad avere un orientamento di politica monetaria più amico della crescita, salvaguardando allo stesso tempo la responsabilità

Schema anti-disoccupazione non disincentivi bilanci solidi. Lo schema Ue di assicurazione contro la disoccupazione «non deve avere trasferimenti permanenti di risorse tra Paesi, deve dare sostegno solo in caso di importanti shock esterni e non deve creare disincentivi a portare avanti solide politiche di bilancio e ad attuare le necessarie riforme strutturali».



Rispetto delle regole è fattore chiave. La valutazione dell'uso delle regole di bilancio entro fine anno

permette uno scambio di punti di vista e offre una opportunità per riconciliare posizioni polarizzate e per ricostruire la fiducià. La costruzione del consenso ha molto a che fare con la fiducia, con il mantenimento degli impegni presi, il lavoro duro per obiettivi condivisi: infatti assicurando l'assunzione di responsabilità e il rispetto effettivo delle regole sarà il fattore chiave nei prossimi anni

