​Fmi taglia ancora la crescita dell'Italia: Pil a +0,1% nel 2019, deficit al 2,7%

Bankitalia, stima rapporto debito/Pil 2018 rivista al rialzo sale al 132,2%





Il dato per l'anno in corso sembra condizionato dal 'trascinamento' a inizio 2019 della debolezza registrata alla fine dello scorso anno: su base annua, infatti, il Fondo stima un quarto trimestre in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Alla base del taglio della previsione sull'Italia, spiega l'FMI, la debole domanda interna (stimata in calo dello 0,2%), «mentre i rendimenti dei titoli di Stato rimangono elevati».



Quanto all'inflazione nel nostro Paese è vista in frenata allo 0,8% quest'anno per poi risalire leggermente all'1,2% nel 2020. Uno degli effetti di questa crescita 'quasi zero', peraltro è il calo del Pil reale procapite, che quest'anno nel nostro Paese dovrebbe scendere dello 0,3%, unico caso fra le principali economie mondiali, per poi risalire leggermente dello 0,9% il prossimo anno e dello 0,7% nel 2020. Un dato che stride con il +1,7% della Spagna, che dal 2013 mette a segno regolarmente valori doppi (o anche tripli) di crescita rispetto all'Italia. Ancora una sforbiciata nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita dell' Italia che nel 2019 - secondo quanto scritto nel World Economic Outlook, appena diffuso - dovrebbe attestarsi allo 0,1%, il valore più basso fra tutte le principali economie. Dopo la stima fatta a ottobre scorso di un Pil a +1,0%, a gennaio la previsione era scesa allo 0,6%: oggi il nuovo taglio, mentre resta invariata la previsione per il 2020 di un Pil a +0,9%.Il dato per l'anno in corso sembra condizionato dal 'trascinamento' a inizio 2019 della debolezza registrata alla fine dello scorso anno: su base annua, infatti, il Fondo stima un quarto trimestre in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Alla base del taglio della previsione sull'Italia, spiega l'FMI, la debole domanda interna (stimata in calo dello 0,2%), «mentre i rendimenti dei titoli di Stato rimangono elevati».Quanto all'inflazione nel nostro Paese è vista in frenata allo 0,8% quest'anno per poi risalire leggermente all'1,2% nel 2020. Uno degli effetti di questa crescita 'quasi zero', peraltro è il calo del Pil reale procapite, che quest'anno nel nostro Paese dovrebbe scendere dello 0,3%, unico caso fra le principali economie mondiali, per poi risalire leggermente dello 0,9% il prossimo anno e dello 0,7% nel 2020. Un dato che stride con il +1,7% della Spagna, che dal 2013 mette a segno regolarmente valori doppi (o anche tripli) di crescita rispetto all'Italia.



È una corsa senza fine quella del debito pubblico italiano per il quale - contrariamente alle previsioni degli ultimi anni - non si intravede nessun 'picco'. Le stime appena diffuse dall' Fmi nel World Economic Outlook mostrano infatti per il 2019 un deficit al 2,7%, e con una progressione inarrestabile negli anni a seguire, visto che per il 2020 il disavanzo è previsto al 3,4% e addirittura al 3,8% nel 2024. Inevitabili le ripercussioni sul rapporto debito/Pil, che dal 132,1% del 2018, quest'anno dovrebbe salire al 133,4%, e poi ancora al 134,1% nel 2020 e al 138,5% nel 2024. È una corsa senza fine quella del debito pubblico italiano per il quale - contrariamente alle previsioni degli ultimi anni - non si intravede nessun 'picco'. Le stime appena diffuse dall' Fmi nel World Economic Outlook mostrano infatti per il 2019 unal 2,7%, e con una progressione inarrestabile negli anni a seguire, visto che per il 2020 il disavanzo è previsto al 3,4% e addirittura al 3,8% nel 2024. Inevitabili le ripercussioni sul rapporto debito/Pil, che dal 132,1% del 2018, quest'anno dovrebbe salire al 133,4%, e poi ancora al 134,1% nel 2020 e al 138,5% nel 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia si conferma - assieme alla Brexit - come un «possibile fattore scatenante» di una cambiamento del sentimento dei mercati internazionali. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook, osservando come a livello globale i «rischi sono orientati al ribasso». Un peggioramento dello scenario economico italiano - legato, osserva l' Fmi, a una «prolungata incertezza di bilancio e a rendimenti elevati» dei titoli pubblici - potrebbe avere «ricadute negative per le altre economie dell'Eurozona». Peraltro, si osserva nel WEO, i «dati più deboli del previsto e le preoccupazioni sull'Italia» sono alla base della svalutazione del 3% dell'euro registrata negli ultimi mesi. L' Fmi, pone inoltre l'accento sul rischio collegato al rapporto banche-titoli di Stato, che nel nostro paese è particolarmente forte: sul fronte dei conti pubblici «un periodo prolungato di rendimenti elevati in Italia accentuerebbe il peso sulle banche, graverebbe sull'attività economica e peggiorerebbe la dinamica del debito». Come già in passato il Fondo segnala la necessità che in alcuni paesi dell'Eurozona (Francia, Italia, Spagna) «vengano ricostruiti gradualmente buffer di bilancio per evitare di riaccendere la spirale negativa tra rischio sovrano e banche». Fondamentale il varo di riforme strutturali il cui focus «varia a seconda delle esigenze specifiche del paese». Ad esempio. in Italia, «la decentralizzazione della contrattazione salariale contribuirebbe ad allineare i salari e la produttività del lavoro, migliorando così la flessibilità del mercato e aumentando l'occupazione».Il Fondo Monetario Internazionale, infine, taglia le stime sulla crescita globale che nel 2019 - secondo quanto scritto nel World Economic Outlook - dovrebbe attestarsi al 3,3%, con una revisione al ribasso di 0,4 punti rispetto alle previsioni formulate nell'ottobre scorso. Un dato, si spiega, legato alla debolezza registrata nella seconda metà del 2018 e che si è protratta nei primi mesi di quest'anno, anche alla luce delle tensioni commerciali e della perdita di slancio dell'Eurozona: per il secondo semestre 2019, invece, l' Fmi prevede un rafforzamento della crescita per via di nuovi interventi di stimolo in Cina, un allentamento delle pressioni sull'Eurozona e una stabilizzazione in alcune economie emergenti come Argentina e Turchia. Per il 2020 il Fondo stima un ritorno ai valori di crescita globali del 2018, ovvero il 3,6%, anche se - ammette la capo economista del Fondo Gita Gopinath - «questa ripresa è fragile e si basa su un rimbalzo nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, dove si prevede un aumento della crescita dal 4,4% nel 2019 e del 4,8% nel 2020».